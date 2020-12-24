لقاح كورونا سيتوفر في الربع الأول من 2021 في سورية

بعد أن أبصرت عدة لقاحات مضادة لفايروس كورونا النور، وبدأ تطعيم مواطني عدة دول باللقاحات، أفاد مدير منظومة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة، الدكتور توفيق حسابا، بأن منصة “كوفاكس” التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، من المفترض أنها ستعمل على تأمين اللقاح إلى 70 دولة ومن بينها سورية.



وذكر حسابا في تصريح لموقع “هاشتاغ سوريا” المحلي، أنه حتى الآن لم تتم معرفة نوع اللقاح الذي سيتم تزويد سورية به، مبيناً بنفس الوقت أن اللقاح مأجور أي ستدفع ثمنه سورية لمنظمة الصحة العالمية، لكنها ستقوم بتطعيم السوريين بشكل مجاني واختياري.



وبالنسبة لسعر اللقاح، قال حسابا: “لا نعرف سعر اللقاح الذي ستختاره المنظمة فهناك لقاح ثمنه دولار وآخر ثمنه ٦٠ دولار”.



وبيّن أن منظمة الصحة وعدت بتوفر اللقاح في الربع الأول من عام 2021 المقبل، لكنها لم تؤكد هذا بشكل قاطع حتى هذه اللحظة.



من جهته، عضو الفريق الاستشاري المعني بالتصدي لكورونا، قال للموقع المذكور: “من الممكن أن يتوفر اللقاح الروسي أو الصيني في سورية، خلال وقت قريب، بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما مع سورية، بعيداً عن منظمة الصحة العالمية”.



وكان د. العوا، قال قبل أيام، إنه “لا يعلم مدة فعالية اللقاح، ولكن حسب الشركات المنتجة إنه يعطي نتائج جيدة جداً، ومن الممكن تجربته في سورية مثل باقي الدول الأخرى، لكن من غير الواضح ما إذا كان اللقاح يشكل مناعة كاملة أو مؤقتة؟ وهل له تأثيرات جانبية وهذا الأهم؟”.



يذكر أن منظمة الصحة العالمية، وضعت في وقت سابق، سورية بين قائمة الدول الـ 92، من فئة البلدان المنخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاح ما إن يتم اعتماده.



يشار إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفايروس كورونا في سورية، بلغ حتى اللحظة 10442، شفيت منها 4885 حالة وتوفيت 630، وذلك حسب بيانات الصحة السورية.