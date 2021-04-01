لبنان يلغي فحص الـ Pcr لعبور حدوده للمسافرين وفق هذا الشرط

أصدر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن، قراراً يقضي بإلغاء شرط الخضوع لفحص الـ PCR للكشف عن فايروس كورونا، لعبور الحدود للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح.



ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن الوزير حسن أوضح أن القرار يطبق عند الانتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح، وذلك بعد مدة خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ تلقي الجرعة الثانية”.



وأضاف قائلاً: “يجب على المسافرين أن يبرزوا شهادة التلقيح عند عبورهم أيا من المعابر بغية إثبات حصولهم على جرعتين من اللقاح، مع التشديد على أن الجرعة الواحدة من اللقاح لا تعتبر كافية لإلغاء فحص الـ pcr”.



وكان لبنان أطلق يوم الثلاثاء الفائت، حملة للتطعيم بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفايروس كورونا، في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية MEA في مطار بيروت الدولي، الذي سبق أن وصلت إليه الدفعة الأولى من اللقاح الروسي التي اشترتها شركة “فارمالاين” اللبنانية.



تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات المسجلة في لبنان جراء كورونا فاق الـ 468 ألف، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 6 آلاف، وبالمقابل هناك أكثر من 371 ألف حالة شفاء.