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لافروف يبحث مع نظيره الهنغاري الوضع في غرب البلقان

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث هاتفيا مع نطيره الهنغاري فينغر بيتر زيغارتو الوضع في غرب البلقان، والعلاقات بين موسكو وبودابست.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "تبادل وزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري زيغارتو وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والوضع في غرب البلقان".

وقال لافروف في تصريحات سابقة، إن "الدول الغربية تحاول تمويه خططها البشعة في غرب البلقان، باتهام موسكو بالتأثير الضار في المنطقة المذكورة".

وأضاف: "لا توجد أي حقائق تثبت هذا المنطق التخميني الفارغ للغرب".

وتابع: "من أين يمكن أن يأتي ذلك؟ علاقاتنا الواسعة متعددة الاتجاهات مع جميع دول المنطقة تتطور بشفافية مطلقة، مع الامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي، فيما تواصل روسيا لعب دور مهم في التطبيع في مرحلة ما بعد حرب البلقان".

 

 


المصدر: "تاس"