رويترز : بوتين مستعد لوقف الحرب مباشرة بهذه الشروط

ذكرت أربعة مصادر لوكالة رويترز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد التفاوض على وقف لإطلاق النار والاعتراف بالحدود الحالية للقتال.

وأضافت المصادر أن بوتين مستعد لمواصلة القتال إذا لم تستجب أوكرانيا أو الغرب لهذه المبادرة.

وأوضحت ثلاثة مصادر مطلعة على المناقشات داخل الدائرة المقربة من بوتين أن الرئيس الروسي أعرب لمجموعة صغيرة من مستشاريه عن إحباطه من محاولات الغرب المدعومة لتعطيل المفاوضات، ومن قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استبعاد المحادثات.

وقال مصدر رفيع المستوى عمل مع بوتين ومطلع على المحادثات في الكرملين : “بوتين قادر على مواصلة القتال مهما استدعى الأمر، لكنه مستعد أيضًا لوقف إطلاق النار وتجميد الحرب”.

وتحدثت المصادر بشرط عدم الكشف عن هوياتها. وأجرت رويترز هذا التقرير بناءً على مقابلات مع خمسة أشخاص عملوا مع بوتين أو على صلة وثيقة به في مجالات السياسة والأعمال.

لم يعلق المصدر الخامس على مسألة تجميد الحرب عند خطوط القتال الحالية. ورداً على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين أوضح مرارًا أن روسيا منفتحة على الحوار لتحقيق أهدافها، وأن البلاد لا ترغب في حرب دائمة.

لم ترد وزارتا الخارجية أو الدفاع الأوكرانية على طلبات رويترز للتعليق.

وأشار بعض المحللين العسكريين والسياسيين الغربيين إلى أن تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف وزيرًا للدفاع في روسيا الأسبوع الماضي، يعد خطوة لوضع اقتصاد البلاد في حالة حرب دائمة لتحقيق الانتصار في صراع طويل الأمد.



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