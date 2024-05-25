الرئيس البيلاروسي يحمل واشنطن مسؤولية مقتل الرئيس الإيراني

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو الجمعة 24/5/2024 بأن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بسبب منعها الشركات من صيانة مروحيته.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده لوكاشينكو عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مينسك، حيث قال: “الولايات المتحدة مسؤولة عن وفاة رئيسي، لأنها منعت الشركات من صيانة مروحيته”.

وأضاف: “كمواطن، وليس كرئيس، أقول إن موقف الولايات المتحدة الحقير والمثير للاشمئزاز أدى إلى ذلك. هؤلاء الأوغاد لم يكن لهم الحق في فرض عقوبات على السفن والطائرات والمروحيات وغيرها من الوسائل التي تنقل الناس”.

وأشار لوكاشينكو إلى أن الولايات المتحدة منعت صيانة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني. وأضاف: “إبراهيم رئيسي كان شخصًا عاديًا ولطيفًا، أجرى معنا حوارًا صريحًا وصادقًا، وكان مهتمًا بتنمية دولته وحماية مصالح شعبه وفقاً لروسيا اليوم.

كيف حدث الأمر؟ هناك الكثير من الأقاويل حول هذا الآن، وأعتقد أن إيران هي الدولة التي ستكتشف ما حدث بالضبط”.

وصباح الاثنين الماضي، أعلنت الرئاسة الإيرانية عن مقتل رئيسي والوفد المرافق له إثر سقوط مروحيتهم أثناء عودتهم من منطقة خدااآفرين في أذربيجان إلى مدينة تبريز.