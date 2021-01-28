لا صحة لما نشرته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة ‏الطالبة ربا عمار

تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول وفاة الطالبة ربا عمار من مدينة ‏الزبداني متأثرة بجراحها جراء تعرضها للدهس بالسيارة على اتستراد المزة. ‏



من خلال التدقيق تبين أن الخبر عار عن الصحة حيث تأكد ذلك من خلال التواصل ‏مع والد الفتاة الذي أفاد أن ابنته توفيت في مشفى المجتهد بدمشق جراء تعرضها ‏لأزمة قلبية. ‏



وتهيب وزارة الداخلية بكافة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع ‏الالكترونية عدم نشر أي أخبار دون التأكد من مصدرها وخاصة تلك التي تمس ‏المواطنين وحرياتهم الشخصية وسمعتهم.‏