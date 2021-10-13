كورونا يحصد أرواح أكثر من أربعة ملايين و 878 ألف شخص حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من أربعة ملايين و 878 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.



ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 239369005 إصابات وإجمالي الوفيات إلى 4878602 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 216635611 حالة.



ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 735917 حالة وفاة من أصل 45374288 إصابة تليها الهند مع تسجيل 451220 وفاة من أصل 34000478 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 601398 حالة وفاة من 21590097 إصابة.