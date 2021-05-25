كهرباء الحسكة تنتهي من أعمال الإصلاح والصيانة في ثلاثة أبراج منهارة بفعل العاصفة الهوائية

انتهت الورش الفنية في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة من أعمال الصيانة والإصلاح في الأبراج الثلاثة المنهارة على خط ال٦٦ ك. ف "السويدية، المالكية" وتم إعادتها للخدمة.



وأوضح مصدر في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أن استمرار العمل على إصلاح الأبراج المنهارة على خط ال ٢٣٠ ك. ف "السويدية، المحطة" الرئيسية، نتيجة للعاصفة الهوائية التي تعرضت لها مدينة القامشلي، عصر يوم أمس، والتي أتت على عدة أبراج وخطوط توتر كانت قد تعرضت بفعلها للانهيار "أبراج على خط ٦٦ ك. ف السويدية المالكية في منطقة تل عدس "رميلان"، إضافة إلى خروج الخط المذكور عن الخدمة الذي تسبب بانقطاع التغذية الكهربائية عن محطة تحويل المالكية ومحطة تحويل القحطانية وقسم من محطة تحويل شمال القامشلي.



وأضاف المصدر أن العاصفة الهوائية أدت إلى انهيار برجين اثنين أيضاً على خط ٢٣٠ ك.ف "السويدية القامشلي" في قرية اليوسفية "الجوادية"، كما أدت إلى انقطاع التغذية عن محطة تحويل القامشلي الرئيسية وقسم من محطة شمال القامشلي.وبين المصدر أن ورش الصيانة قامت بأعمال الكشف وحددت الأضرار وقامت بتأمين المواد اللازمة للصيانة وذلك للمباشرة بأعمال الإصلاح، لافتاً إلى الوارد الكهربائي خلال هذه الفترة سيكون من سد الطبقة الذي سيخصص للخطوط الخدمية التي كانت تتغذى عن طريق منشأة توليد السويدية، وبالتالي لن يكون هناك تغذية للخطوط في مدينتي الحسكة والقامشلي لحين الانتهاء من عمليات الإصلاح بحسب المصدر.





الوطن