كم بلغ حجم ودائع مؤسسات التمويل الصغير في المصارف السورية؟

وصل حجم ودائع مؤسسات التمويل الصغير لدى القطاع المصرفي السوري إلى 16.99 مليار ليرة سورية بنهاية 2020، مسجلاً زيادة 30% عن نهاية 2019.



وبحسب التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مصرف سورية المركزي، أن ودائع مؤسسات التمويل الصغير موزعة بين نحو 9.7 مليارات لأجل، و5.26 مليارات ودائع توفير، و2 مليار ليرة ودائع تحت الطلب.



وبلغ إجمالي ودائع الأفراد والمؤسسات لدى القطاع المصرفي السوري نحو 7.17 تريليون بنهاية عام 2020، مقارنةً مع 4.355 تريليون ليرة سورية نهاية 2019، وفق مصرف سورية المركزي.



ومنحت مؤسسات التمويل الصغير الأربع خلال 2020، تسهيلات ائتمانية بقيمة 28.6 مليار ليرة سورية، بزيادة 55% عن 2019.



أما تسهيلات التمويل الصغير لقطاع تجارة الجملة والمفرق وصلت العام الماضي، إلى 11.2 مليار، ولقطاع الخدمات الأخرى 8.1 مليار، والزراعة 3.8 مليار، والاستثمارات العقارية 3.9 مليا، ولقطاع الصناعة 1.5 مليار ليرة تقريباً.



يشار إلى أن مؤسسات التمويل الصغير توفر الخدمات المالية لذوي الدخل المحدود، ممن يفتقرون لضمانات تؤهلهم الحصول على قروض مصرفية، حيث لا تطلب المؤسسة الوثائق نفسها التي تطلبها البنوك الرسمية الأخرى.