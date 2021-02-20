كذبك حلو.. إلا بالمرض، “ميادة بسيليس”: معركة الصوت الذهبي مع السرطان

كشف الموسيقار سمير كويفاتي عن الحالة الصحية لزوجته الفنانة ميادة بسيليس بعد انتشار العديد من الأنباء المتعلقة بالوضع الصحي الحرج الذي ألمّ بها.



حيث سرت شائعات عن إصابتها بفيروس كورونا إلى جانب إصابتها بمرض عضال، ليؤكد كويفاتي أن زوجته حالياً بوضع مستقر، حيث كان موعد حصولها على جرعة الدواء متمنياً لها الشفاء والعافية وطالباً من محبيها وجمهورها الدعاء لها، حتى يستقر وضعها أكثر وأكثر وتعود إلى حياتها الطبيعية.



وتفاعل عدد كبير من جمهورها على وسائل التواصل الاجتماعي وتمنوا لها الشفاء العاجل، وعبّر الفنانون من خلال صفحاتهم الشخصية بكلمات داعمة، عن حزنهم العميق لخبر مرض الفنانة بسيليس، حيث كتب المخرج باسل الخطيب على حسابه في موقع فيسبوك: “ميادة بسيليس الاسم الملائكي.. قلوبنا معك.. أرواحنا تصلي لأجلك”.



وعلقت الفنانة صباح الجزائري والفنان أيمن زيدان والفنانة كندة حنا والفنانة آمال سعد الدين وغيرهم متمنين لها الشفاء العاجل.



وكتبت الفنانة عبير شمس الدين عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: “سلامة قلبك ياطيبة ميادة بسيليس قلبي معك الله يحفظك ويكون معك يا غالية”.



يذكر ان الفنانة ميادة بسيليس ملقبة بصاحبة الصوت الذهبي من مواليد 1967، وبدأت مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال حيث صدر لها 14 ألبوماً غنائياً بداية من العام 1986، حيث كانت البداية مع ألبوم “يا قاتلي بالهجر” وهي أغنية من الفلكلور السوري القديم.



ومن أبرز أعمالها التي بقيت في الذاكرة أغنية “كذبك حلو”، التي حازت عل الجائزة الذهبية كأفضل أغنية عربية في العام 1999 حيث كانت بمثابة جواز سفرها نحو عالم الشهرة، وفي عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان “إلى أمي وأرضي”.



وقد أحيت الكثير من الحفلات ومن أبرزها حفل في مجمع “قصر الفنون الجميلة” في سان فرانسيسكو الولايات المتحدة وحفلاتها في در الأوبرا في مدريد – إسبانيا وفي دار الأوبرا المصرية عام 1998 ممثلة الليلة السورية.



كما وغنت شارات للكثير من المسلسلات منها شارة مسلسل “أخوة التراب”، “جواد الليل”، “أيام الغضب”، “أبناء القهر”، “لست جارية” وغيرها الكثير.