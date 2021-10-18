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"قوات تحرير عفرين" تشتبك مع المسلحين في محيط القاعدة التركية في ريف حلب

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعة تطلق على نفسها اسم "قوات تحرير عفرين" ومسلَّحي ما يسمّى "الجيش الوطني" التابع لتركيا، وذلك في محيط القاعدة التركية والمشفى الوطني جنوب مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي.

وسيطرت"قوات تحرير عفرين  نارياً على الطريق الواصل بين مدينتي أعزاز وعفرين وقَتلت عدداً من المسلحين قبل أن يتمكّن المسلّحون التابعون لتركيا من إعادة فتح الطريق بعد جلب تعزيزات عسكرية كبيرة".

وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، قُتل 6 أشخاص وجرح 20 آخرون، بانفجار سيارةٍ مفخخة في عفرين في ريف حلب الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا.

وتسود حالة من التوتر الأمني في المناطق التي يحتلها مسلّحون تابعون لتركيا، حيث تشهد تلك المناطق تفجيرات واغتيالات وحرب تصفية واقتتالاً بين المجموعات المسلحة نتيجةَ الخلافات فيما بينهم.