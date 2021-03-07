قسد تشن حملة التجنيد الإجباري

شنت ميليشيا قسد حملة اعتقالات واسعة بحق الشبان في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب، بهدف سوقهم قسراً إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" في صفوفها، في وقت قتل وأصيب فيه عدد من مسلحيها جراء هجوم على تجمعاتهم في ريفي دير الزور والحسكة.



وأكدت مصادر محلية أن مسلحي قسد، واصلوا لليوم السادس على التوالي تنفيذ حملة اعتقالات واسعة بحق المدنيين الشباب من سكان مناطق وبلدات وأرياف محافظات الحسكة والرقة ودير الزور وريف حلب، والزج بهم مباشرة في معسكرات "التجنيد الإجباري" المنتشرة في كل مناطق سيطرتها.



وأكدت المصادر، أن مسلحي ميليشيات قسد اعتقلوا أكثر من 1000 شاب حتى يوم أمس، في قرى الريف الغربي من محافظة الرقة بعد محاصرتها للمساجد واعتقالها الشبان بعد خروجهم من صلاة الجمعة وزجهم في سيارات تسمى "الانضباط العسكري" وتحويلهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري في صفوفها، أو من خلال اقتحام المنازل والقرى خصوصاً في أوقات الفجر بهدف اعتقال الشبان كما حصل في بلدات الجوادية والقحطانية ومعبدة بريف الحسكة.