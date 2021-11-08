قريباً.. سوق عمالي بأرخص الأسعار في طرطوس

صرح رئيس اتحاد عمال محافظة طرطوس «أحمد خليل» بأن العمل جارٍ حالياً، لتجهيز الساحتين الموجودتين قرب الكراج القديم في المدينة، ليكونا مقراً للسوق العمالي المراد افتتاحه بأقرب وقت ممكن.



«خليل» أكد أن السوق العمالي سيشكل دعماً حقيقياً للطبقة العاملة في المحافظة، مع تأمين دخلاً جديداً للنقابات العمالية، وذلك من خلال تأمين كافة المواد الاستهلاكية والألبسة وغيرها من المواد، وبيعها بأنسب الأسعار، وبأقل ربح ممكن مع فتح باب التقسيط المريح لكافة عمال المحافظة.



وأشار «خليل» إلى أن الهدف من ذلك هو «التخفيف من المعاناة التي تتكبدها الطبقة العاملة في الوقت الراهن جراء الارتفاع الجنوني للأسعار وضعف القدرة الشرائية للرواتب والأجور».



ولفت «خليل» إلى أنه تم الانتهاء من تنظيف وترحيل القمامة التي كانت متجمعة بهاتين الساحتين في مدة لم تتجاوز ثلاثة أيام، فيما يواصل الاتحاد إجراءاته استعداداً لتجهيز الموقع المذكور.



وذكر «خليل» أن حصة الاتحاد من هذا الاستثمار ستكون 53% وحصة المستثمر 47%.



وبالنسبة لمبنى اتحاد العمال الجديد قرب الكراج القديم، أوضح أيوب إبراهيم عضو المكتب التنفيذي المختص بالشؤون الاقتصادية في اتحاد عمال المحافظة، أنه تم إعداد دفتر شروط لإكساء المبنى وفق نظام Bot، علماً أنه منفذ بنسبة 90% على الهيكل.



«إبراهيم» كشف أن المساحة الطابقية للموقع تبلغ /14/ألف م2، وتضم كتلة المبنى الرئيسية وكتلة المدرج وهو من تنفيذ الشركة العامة للبناء والتعمير فرع طرطوس، وإشراف الشركة العامة للدراسات.



وأضاف «أيوب» أن هناك عرصة معدة للبناء بمساحة 1000 م2 ملاصقة لمبنى اتحاد العمال الجديد من الجهة الجنوبية معروضة حالياً على اللجنة الإقليمية للمحافظة من أجل تغيير صفتها من مباني عامة إلى سكني وتجاري.وبيّن «أيوب» أنه تم إعداد دفتر شروط لاستثمار المكان من خلال بنائه واكسائه على المفتاح تمهيداً لإعلانه قريباً على نظام ال Bot أيضاً، مؤكداً سعي الاتحاد للاستفادة من كافة العقارات التابعة له واستثمارها بما يحقق أفضل فائدة للعمال وصناديق نقاباتاتهم.