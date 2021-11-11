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قرار جديد.. يستهدف البنزين والمازوت الحر

خصصت وزارة التجارة الداخلية بيع 40 ليتر لكل من مادة المازوت الحر، والبنزين أوكتان 90.

وبموجب القرار، حددت سعر الليتر الواحد من المازوت بـ1700 ليرة، ليتر البنزين أوكتان 90، بـ2500 ليرة.

واستثنت الوزارة، مركبات نقل الأشخاص والبضائع (التي يتم منحها مخصصات يومية حسب طبيعة عملها) والدراجات النارية والجرارات الزراعية بمختلف أنواعها العاملة على البنزين والمازوت، من هذا القرار.

وكانت وزارة التجارة الداخلية، قد رفعت سعر ليتر المازوت المدعوم بنحو 178%، ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان 180 ليرة، وسعر ليتر البنزين أوكتان 95 إلى 3 آلاف ليرة.