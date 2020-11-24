قرار جديد بخصوص توزيع الخبز الذكي بـ طرطوس

أقرت محافظة طرطوس خلال اجتماع حول البطاقة الذكية بالنسبة لتوزيع الخبز برئاسة المحافظ، منذ عدة أيام طريقة جديدة لإيصال الخبز للمواطنين في مدينة طرطوس، وذلك عبر معتمدين قريبين من أماكن سكن كل منهم، وليس بشكل حر كما هو الحال في الوقت الحاضر، حيث تم اعتماد وتثبيت القوائم الاسمية المعدة من قبل معتمدي الخبز في مدينة طرطوس، والتي تم إنجازها بالتعاون مع مخاتير الأحياء المعنية، وبناء على ذلك، وجّه محافظ طرطوس كتاباً إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، منذ أرفق معه القوائم الاسمية لأصحاب البطاقات المستلمين لكمية الخبز في مدينة طرطوس بشكل تفصيلي لدى كل معتمد وعددهم /155/ معتمداً، مع صالات السورية للتجارة، وطلب من المديرية إصدار القرارات التنظيمية اللازمة بتثبيت المستلمين لمادة الخبز لدى المعتمدين، وفق الاستمارات المعدة لهذه الغاية والعائدة لكل معتمد ضمن قطاع مدينة طرطوس، والمنظمة من قبل كل معتمد وتسليم القوائم الاسمية بعد تصديقها من قبل مديرية التموين إلى كل معتمد، كل فيما يخصه، ومتابعة نشرها في مكان واضح في محل معتمد الخبز.



وأفسح قرار المحافظة المجال لقبول الاعتراضات من المواطنين خلال فترة أسبوع من تاريخ نشر اللوائح الاسمية للمعتمدين من قبل مديرية التجارة الداخلية لاستدراك الثغرات في حال حصولها.



مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس حسان حسام الدين، أكد أن المديرية أنجزت المطلوب منها، وصار جاهزاً، واعتباراً من بعد غد الخميس، سيبدأ التنفيذ على أرض الواقع، متوقعاً أن يلاقي هذا القرار ارتياحاً عند المواطنين، كونه سيمنع الازدحام عند هؤلاء الموزعين، وسيوفر كمية الخبز المخصصة لكل أسرة على مدار اليوم عند المعتمد الذي ورد اسمه في جدوله، حيث لا يحق للمعتمد التصرف بها، وتمنّى من كل مواطن أن يتقدم بطلب لتغيير اسم المعتمد في حال رغب بذلك خلال فترة الأسبوع المحددة لذلك.





هيثم يحيى محمد