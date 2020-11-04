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قتل زوجة أبيه بقصد السرقة في مخيم الوافدين بريف دمشق

ألقى فرع الأمن الجنائي في مخيم الوافدين بريف دمشق القبض على شخص قتل زوجة أبيه بهدف السرقة، حيث أخبر أحد المواطنين هاتفياً مركز الشرطة بوجود جثة ضمن أحد المنازل.

توجهت دورية على الفور إلى المكان وشاهدت جثة امرأة ممددة على الأرض ويوجد بقعة دماء حول رأسها وشوهد عدة طعنات برقبتها ولوحظ أن جميع محتويات الغرفة مبلله بمادة المازوت”.

وأضافت الوزارة: “بسؤال ذويها وزوجها حصروا شبهتهم بابن زوج المغدورة المدعو (أحمد . ع) وبعد البحث والتحري عنه تم إلقاء القبض عليه من قبل مركز شرطة مخيم الوافدين، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوجة أبيه من أجل سرقتها.”

واعترف أنه قام بطعنها بأداة حادة (قطعة زجاج ) عدة طعنات، وسكب مادة المازوت في الغرفة بقصد إشعالها لإخفاء معالم الجريمة ثم لاذ بالهروب.

وبتدقيق وضع المقبوض عليه عُثر بحقه على عدة إذاعات بحث بجرائم ( تعاطي المخدرات، والفرار من الخدمة العسكرية) وعدة أسبقيات بجرائم (سرقة، وطعن، ومخدرات).