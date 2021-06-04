في الهند.. العروس توفيت فحلت أختها مكانها واستمر الزفاف

رغم أن الوفاة تشكل صدمة كفيلة بإيقاف استمرار أي نشاط، وخاصة بالنسبة لعائلة المتوفي والمقربين منه، لكن ما حصل في الهند كان مخالفاً لهذه القاعدة تماماً، فقد توفيت عروس خلال زفافها، فحلت شقيقتها محلها، وتزوجت بالعريس الأرمل.



وسردت وسائل إعلام هندية الحادثة، بأنّ العروس "سوربي" وافتها المنية بعدما أصيبت بأزمة قلبية خلال مراسم الزواج في ولاية أوتار براديش، وكانت قد تبادلت الأطواق الصفراء والوردية مع العريس "مانجيش كومار" ضمن طقوس الزواج التقليدية الهندية.



وبعدما أكد طبيب محلي وفاتها، قررت العائلتان استبدال الشقيقة الصغرى "نيشا" بالعروسة المتوفاة، وبينما انطلقت مراسم الزواج الثاني، كان جثمان "سوربي" مستلقياً في الغرفة المجاورة.



وجاء في الخبر المتداول أنه بعد إتمام حفل الزفاف، أقامت الأسرة مراسم وطقوس دفن العروس المتوفاة، ونٌقلت تصريحات لأفراد عائلة العروس، حيث كان شقيق العروسين هو الوحيد الذي أبدى انزعاجه من الموقف.