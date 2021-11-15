فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية يوقف شبكة تمتهن تعاطي وترويج المواد المخدرة

تمكنت دورية من فرع مكافحة المخدرات في اللاذقية، بناءً على المعلومات الواردة إليها حول قيام شخص بالاتجار بالمواد المخدرة، من إلقاء القبض عليه ضمن سيارة عامة ويدعى (علي - ن)، وبرفقته المدعو (لؤي - ش) سائق السيارة.



حيث تم ضبط أربعة كفوف حشيش مخدر زنة (ثمانمائة وسبعة وستون غرام) وحبوب كبتاغون حوالي خمسين حبة وحبوب دوائية مخدرة وسجائر محشوة بمادة الحشيش ومبلغ مالي تم مصادرتها وحجز السيارة، فيما تبين أن الأول بحقه عدة إذاعات بحث.



وبالتحقيق معهما اعترف الأول بإقدامه على حيازة وتعاطي وترويج المواد المخدرة (حشيش - حبوب كبتاغون - حبوب دوائية مخدرة) بالاشتراك مع آخرين واعترف الثاني بقيامه باستخدام سيارته لنقل المواد المخدرة مقابل المنفعة المادية، كما تم استدراج كل من (سليمان - ع)، والمدعو (جوني - م)، ضمن سيارته التي تم حجزها أيضاً وبالتحقيق معهما اعترفا بتعاطي المواد المخدرة وشراءها من المقبوض عليه الأول.



فيما لا تزال التحقيقات جارية والأبحاث مستمرة لكشف باقي الشركاء وسيتم تقديم المقبوض عليهم للقضاء أصولاً.