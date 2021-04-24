فرع الأمن الجنائي في اللاذقية يلقي القبض على ثلاثة أشخاص يمتهنون السرقة والنشل

في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجرائم وإلقاء القبض على مرتكبيها وبخاصة جرائم السرقة.



ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من تحديد هوية سارق إحدى الصيدليات في مدينة اللاذقية وإلقاء القبض عليه، وهو المدعو(خلدون . ب) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة (أدوية ــ شامبو ــ كريمات ــ فيتامينات ... ) من العديد من الصيدليات بطريقة المغافلة من عدة أحياء في مدينة اللاذقية منها (الصليبة، والعوينة، واتستراد الجمهورية، وشارع ميسلون، والمشروع السابع، والفاروس، والدعتور، والمشاحير)، وقيامه بعد ذلك ببيع المسروقات إلى صيدليات أخرى.



كما تمكنت دورية من فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو(محمد. م) أثناء قيامه بعرض أغراض مسروقة للبيع، وضبطت بحوزته حقيبة جلدية تحتوي على أدوات السرقة ( قطاعات حديدية) وصادرت منه ( شواحن وأجهزة هاتف أرضي، وابر ديجيتال،ومكياجات)، وتبين أنه من أرباب السوابق بجرائم السرقة وتعاطي المواد المخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة بضاعة معروضة في المحال التجارية بطريقة المغافلة من عدة أحياء في مدينة اللاذقية، وسرقة مضخات مياه من داخل الأبنية،وبدلالته تم استرداد مضخة مياه مسروقة، وسلمت جميع المسروقات إلى أصحابها أصولاً .



وفي سياق آخر قام فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بتوقيف مطلوب في محلة الرمل الجنوبي يدعى (رمضان .ا) وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على نشل حقائب العديد من السيدات على مواقف الباصات مستغلاً الازدحام بعد فتح سحاب الحقيبة بطريقة المغافلة وسرقة محتوياتها من مبالغ مالية وأجهزة خليوي، كما اعترف بسرقة عدة اسطوانات غاز منزلي وأشياء أخرى من مداخل وشرفات المباني، تم استرداد جهازين خليويين وسلما إلى صاحبيهما أصولاً.



تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم جميعاً، وسيتم تقديمهم مع المصادرات إلى القضاء المختص.