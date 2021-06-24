غوتيريس يحذر من "عواقب مدمرة" في سوريا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مجلس الأمن الدولي إلى تجديد تقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لعام آخر، محذراً من أن إخفاق المجلس المكون من 15 عضوا في ذلك "سيكون له عواقب مدمرة".



وتأتي رسالة "غوتيريس" قبل مواجهة محتملة الشهر القادم بين الدول الغربية في المجلس من جانب روسيا والصين من جانب آخر بشأن تجديد التفويض لعملية طويلة الأمد لتقديم المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.



وتقول روسيا والصين إن آلية تقديم المساعدات يجب أن تكون تحت إشراف الدولة السورية، فيما تضغط الدول الغربية وعلى رأسهم الولايات المتحدة من أجل زيادة عدد المعابر، وعلى أن تكون تحت إشراف دولي.



ويبرز الخلاف في المفاوضات حالياً في مسألة إبقاء معبر باب الهوى على الحدود السورية - التركية مفتوحاً، إذ سينتهي تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإبقاء المعبر مفتوحاً بحلول 10 تموز.



وكانت الإدارة الأمريكية أكدت في تصريحات سابقة أن ملف "المساعدات الإنسانية" إلى سوريا، يشكل أولوية لها فيما يخص الملف السوري، كما جرى تسريب معلومات حول مفاوضات مع روسيا بشأن المعابر.



وتضغط إدارة بايدن أيضاَ من أجل الحصول على إذن بإعادة فتح معبر اليعربية في شمال شرق سوريا، وهو ما تعارضه تركيا بشدة، فهي ترفض فتح معابر "مساعدات" مع إدارة ميليشيا "قسد".