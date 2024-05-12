الجيش الأمريكي يفرض حظراً للتجوال بأكبر قواعده النفطية غير الشرعية شرق سورية

فُرض حظر تجوال كامل من قبل جيش الاحتلال الأمريكي في عدة قرى وبلدات بريف دير الزور السورية، بعد استهداف نقطة عسكرية للمسلحين الموالين للجيش عند مدخل أكبر قاعدة نفطية غير شرعية في سورية، حقل “العمر” النفطي، بواسطة سيارة مفخخة ما أسفر عن مقتل وإصابة 12 مسلحاً.

قوات “قسد”، بتوجيه من الجيش الأمريكي، فرضت حظرًا تامًا على التجوال في عدة مناطق من بينها ذيبان، الحوايج، ومدينة الشحيل ومحيطها في ريف دير الزور الشرقي.

السكان تم إجبارهم على إيقاف أعمالهم ومنعهم من مغادرة منازلهم.



يأتي هذا الحظر بعد هجوم على نقطة الشحيل أسفر عن مقتل وإصابة 12 مسلحًا.

سبوتنيك عربي