غرام الذهب يعود للارتفاع .. 10 آلاف ليرة سورية دفعة واحدة

عاد سعر غرام الذهب في الأسواق السورية إلى الارتفاع مجددا بمقدار 10000 ليرة سورية صباح الاثنين، بعد يومين من انخفاضه.



وأعلنت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق عبر صفحتها في "فيسبوك" أن: "سعر غرام الذهب من عيار 21 سجل الاثنين مبلغا وقدره 186000 ليرة سورية".



وكان سجل غرام الذهب انخفاضا ملحوظا وقدره 7000 ليرة سورية يوم السبت، ليصل إلى 176000 ليرة سورية، بعد أن أقفل السعر يوم الخميس على 183000 ليرة سورية.



وبلغ سعر شراء غرام الذهب عيار 21، 185500 ليرة سورية، فيما سجل سعر غرام الذهب من عيار 18، 159429 ليرة سورية ليوم الاثنين.



وكان نقيب الصاغة غسان جزماتي رجح، قبل أيام، حدوث تهاوي في أسعار الذهب وتقارب أكبر بين النشرة الرسمية والسعر الرائج في السوق، ونصح المواطنين غير المضطرين للشراء بالتريث وانتظار الأيام القريبة القادمة.



وسبق أن أكدت الجمعية أن سعر الذهب لن ينخفض إلا عند انخفاض سعر صرف الدولار، لأن الأخير يتناسب طرداً مع سعر الذهب، فكلما ارتفع سعر الدولار ازداد سعر الذهب والعكس صحيح.