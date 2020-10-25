عملية نوعية للقوات العراقية دمرت خلالها أكثر من 7 أوكار لتنظيم “داعش”

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن القوات العراقية تمكنت من تدمير أكثر من 7 أوكار لتنظيم “داعش” شرق وشمال العراق.



ووفقاً لبيان صادر عن خلية الإعلام الأمني العراقي، فإن القوات العراقية نفذت عملية نوعية، ودمرت خلالها أوكار لـ “داعش”، في سلسلة جبلية ممتدة بين محافظتين شرق وشمال البلاد.



وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، بياناً، قالت فيه: “وفقاً لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من الشرطة الاتحادية وجهاز المخابرات في محافظة كركوك من العثور على 8 أوكار للإرهابيين في ناحية الرشاد ضمن سلسلة جبال حمرين الممتدة من محافظة ديالى إلى كركوك، شمالي العاصمة بغداد”.



وأضاف بيان الخلية: “تم تدمير هذه الأوكار التي احتوت براميل وصهاريج وقود ودراجة نارية ومواد غذائية وبطاريات تفجير وC4 ومواد تفجير، فضلاً عن تجهيزات لوجستية”.



وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، اللواء تحسين الخفاجي، أعلن قبل أيام، عن انطلاق عملية للجيش العراقي والقوات الخاصة، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية، لتطهير جزيرة كنعوص شمال قضاء الشرقاط، شمالي محافظة صلاح الدين شمالي العراق”.



جدير بالذكر أن القوات العراقية تواصل عمليات التفتيش والمداهمات لضمان خلو البلاد من بقايا تنظيم “داعش”، والقضاء على فلوله خاصة عند الحدود العراقية ـ السورية، ومنعه من التسلل عبر الحدود.