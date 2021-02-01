عفرين : الحصيلة الأولية تتجاوز الـ15.. ضحايا مدنيون بانفجار مفخخة

قضى 6 مدنيين وأصيب نحو 10 آخرين، جراء انفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم، في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، في ريف حلب الشمالي.

وأفادت مصادر في ريف حلب الشمالي، بأن سيارة مفخخة انفجرت قرابة الساعة 1.15 من ظهر اليوم السبت، في حي الصناعة الواقع على مسافة قريبة من وسط مدينة عفرين، والذي يعتبر من أكثر الأحياء الحيوية في المدينة، كونه يضم عدداً كبيراً من محال بيع وتصليح السيارات والدراجات النارية، إلى جانب المنازل السكنية.قد تكون صورة لـ ‏‏نار‏ و‏نشاطات في أماكن مفتوحة‏‏



وأسفر انفجار السيارة فور وقوعه عن استشهاد 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، قبل أن ترتفع حصيلة الضحايا إلى 6، إثر وفاة اثنين من الجرحى متأثرين بإصابتهم.



وذكرت المصادر أن من بين الضحايا عدد من الأطفال الذين كانوا موجودين على مسافة قريبة من موقع انفجار السيارة، كما تسبب التفجير بوقوع أضرار مادية كبيرة لحقت بالمنازل والمحال التجارية القريبة، بما فيها من بضائع وسيارات ودراجات نارية.



وضرب مسلحو الفصائل التابعة للاحتلال التركي، عقب الانفجار، طوقاً أمنياً واسعاً حول حي الصناعة بالكامل، ونشروا عدداً كبيراً من الحواجز في محيط الحي وعند مداخل المدينة، للتدقيق وتفتيش السيارات المارة.



وتشهد مناطق سيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتركيا، وخاصة في منطقتي الباب وعفرين، تردياً أمنياً كبيراً نتيجة عجز المسلحين عن ضبط الأوضاع في مناطق سيطرتهم، حيث تشهد المنطقتان تفجيرات مستمرة عبر الدراجات والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، الأمر الذي تسبب خلال الأشهر الماضية عن سقوط مئات القتلى والجرحى، الذين كان غالبيتهم من المدنيين.



زاهر طحان