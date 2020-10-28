عضو بسوق الهال: 80 بالمئة من الخضار والفواكه الجيدة تصدّر.. والبقية للسوق المحلية

قال عضو لجنة تسيير سوق الهال- أسامة قزيز: إن أكثر من 80% من إنتاج الخضار والفواكه الجيدة يتم تصديرها إلى دول الخليج والعراق، وإن 20% الباقية من الإنتاج الجيد لها زبائنها في الأسواق السورية، في حين يطرح في الأسواق الإنتاج الوسط ومادون بأسعار أقل من الأسعار التصديرية لكي يتمكن المواطن من شرائها, وأكد قزيز أن كمية التصدير حالياً تتراوح بين 15- 20 براداً يومياً، بينما كانت في السابق تصل إلى 200-600 براد.



أضاف قزيز أن ارتفاع أسعار الفاكهة لهذا العام سببه التصدير أولاً وقلة الإنتاج ثانياً، لأن أغلبية البساتين لم تحظَ بالعناية المطلوبة، الأمر الذي تسبب بتراجع الإنتاج، وذكر قزيز أنه تم التغاضي عن تسعيرة التموين هذا العام، ليحقق المنتجون عوائد تمكنهم من الاهتمام ببساتينهم، وتالياً تحقيق إنتاجية أعلى للأعوام القادمة.



وعن الخضار أكد قزيز أن ما يدخل سوق الهال يومياً من البندورة يقدر بنحو 500 طن، يشحن منها إلى العراق أكثر من 300 طن، وأنه يكثر الطلب على هذه المادة حتى من الدول المجاورة، وأن موجة الحر التي حصلت تسببت بارتفاع سعر البندورة وكل الزراعات الناعمة كالفاصولياء والبامية، وأن من استطاع من المنتجين رش حقله وعنايته نجي محصوله وأنتج منه، أما من لم يتوفر لديه المال لشراء الأدوية مرتفعة الأسعار فقد تضرر محصوله كثيراً.



أما محصول البطاطا فتصدر أيضاً إلى العراق حيث يفضلون الأنواع الحلوة، وإن كميات الإنتاج الجيدة حالت دون ارتفاع الأسعار، رغم اعتماد الكثير من المنتجين والتجار على تخزين البطاطا، ولكن إنتاجها المتواصل خلال العام لا يسمح بتخزينها لوقت طويل.



وعن موسم الحمضيات قال قزيز: إن ما يصل إلى سوق الهال يومياً يقدر بنحو 15 سيارة تصل حمولتها بين 75- 80 طناً من الحمضيات، وأن الموسم ما زال في بداياته، أما عن الزيت والزيتون فأكد أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو زيادة الطلب مباشرة بعد الحرائق التي ضربت مناطق إنتاجه، وخروج أكثر من ربع الكمية من الإنتاج.



بين قزيز أن هنالك كميات كبيرة من الإنتاج الزراعي في المناطق الشمالية، لا تجد أسواقاً لتصريفها، لأن طريقها إلى الأسواق المحلية غير ميسرة، والأسواق التركية غير مفتوحة في وجهها لأنها تنتج هذه الأنواع، وأن دخول هذا الإنتاج إلى الأسواق المحلية سيخفض الأسعار، لأن ما كان يصل من مادة كالبصل مثلاً يصل إلى 1000 طن، في حين يصل حالياً سعر كيلو البصل إلى 700 ليرة.



تشرين