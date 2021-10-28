عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)

ذكرت مصادر محلية أن أعمال فوضى وشغب اندلعت بسجن غويران الذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم (داعش) وتسيطر عليه ميليشيا (قسد) بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة تبعها عصيان عام داخل السجن.



وبينت المصادر أن العصيان وأعمال الفوضى داخل السجن استمرت على مدى الساعات الماضية وسط حالة استنفار لميليشيا (قسد) التي فرضت طوقاً في محيط السجن بالتزامن مع تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.



وأوضحت المصادر أن مجموعة متخصصة من قوات الاحتلال الأمريكي دخلت سجن غويران أمس قبل فترة قصيرة من اندلاع أعمال الشغب للتفاوض مع عدد من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي لنقلهم كما جرت العادة إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.



وتشهد السجون التي تسيطر عليها ميليشيا (قسد) بدعم أمريكي وتضم آلافاً من الإرهابيين أعمال شغب وعصيان بين فترة وأخرى تنتهي بقيام الاحتلال الأمريكي بنقل سجناء من إرهابيي التنظيم المحتجزين داخل السجون إلى قواعده في مناطق مختلفة من الجزيرة السورية وإلى قاعدته في التنف على الحدود السورية الأردنية حيث يتم تدريبهم وتسليحهم لاستخدامهم في تنفيذ هجمات على مواقع الجيش العربي السوري والبنى التحتية والمرافق الخدمية والتجمعات السكانية بما يخدم مخططاته.