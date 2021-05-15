عشرات اللاجئين السوريين يصلون إلى قبرص

كشفت وكالة الأنباء القبرصة الجمعة أن: “عشرات المهاجرين السوريين وصلوا إلى سواحل مدينة لارنكا القبرصية، الأسبوع الفائت.



وقالت الوكالة إن: “64 مهاجراً غير شرعي، بينهم 21 طفلا، وصلوا على متن قارب خشبي كبير إلى منطقة ميناء الصيد في لارنكا، حوالي الساعة 3:50 مساء الثلاثاء الفائت”.



وأضافت الوكالة إن: “السلطات القبرصية قامت بنقل اللاجئين إلى مركز استقبال المهاجرين في بورنارا في كوكينوتريميثيا”.



وتابعت الوكالة إن: “جميع ركاب القارب يحملون الجنسية السورية، باستثناء لبناني واحد، وتوزعوا على 21 طفلا و 10 نساء و33 رجلاً”.



وأشارت الوكالة إلى أنّ: “عدداً من عناصر الشرطة والدفاع المدني وإدارة الأجانب والهجرة تبين لهم بعد الفحوصات والتحقيقات أنّ القارب قادمٌ من سوريا”.

وكانت أعلنت السلطات اللبنانية أنها تمكنت الأحد الفائت من إحباط عملية تهريب 60 شخصاً، بينهم 59 سورياً، عبر البحر.



وتمكنت السلطات اللبنانية من إحباط عملية تهريب لـ 51 سورياً إلى قبرص عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال، في 4 أيار الجاري.



وأعلن الجيش اللبناني، في 25 نيسان الفائت، إحباط عملية تهريب 69 لاجئاً سورياً عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص.



يذكر أن قبرص شهدت العام الماضي وصول 726 لاجئًا من تركيا، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.





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