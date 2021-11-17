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عدوان إسرائيلي جنوب دمشق

ذكرت وسائل الإعلام السورية، فجر الأربعاء، أن قوات الجيش العربي السوري تصدت لهجوم إسرائيلي صاروخي استهدف موقعا جنوب دمشق.


وقالت وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية": "في حوالي الساعة 00:45 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بناء فارغا جنوب دمشق".

وأضافت وسائل الإعلام السورية أنه "تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الغارات في سوريا، قائلة إن هذه العمليات تستهدف منع التمركز العسكرية للفصائل المسلحة الموالية لإيران في الأراضي السورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري هناك.