عجوز يضع المخدرات في اللبن لحفيده فيقتله

استيقظ المجتمع العراقي على تفاصيل روتها وزارة الداخلية عن جريمة مروعة، حدثت بحق طفل رضيع لم يتجاوز عمره 9 أشهر، وكان الجاني هو جده لأمه.فبحسب بيان لوزارة الداخلية العراقية نشره موقع “بغداد اليوم”، ألقت قوات الأمن القبض على شخص قام بقتل حفيده عن طريق وضع المخدرات في حليبه، وذلك بمدينة المحمودية جنوب بغداد.



وأكد البيان أن الجد اعترف بارتكابه الجريمة وهو تحت تأثير المخدر، كونه مدمنا على شرب المواد المخدرة، موضحا أنه وضع أعشاب مخدرة مع الكحول في حليب الطفل، أثناء نوم أمه.



يشار إلى أن وفاة الطفل في حينها كانت قد اعتبرت وفاة طبيعية، بحسب ما أظهرت أوراق التحقيق في القضية التي أحيلت إلى مكتب مكافحة الجرائم.وبناء على اعتراف الجد، قام قاضي التحقيق بحبسه على ذمة القضية، تمهيدا لعرضه على القضاء.