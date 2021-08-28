عبد اللهيان: إيران على اتصال دائم مع سورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده على اتصال دائم مع سورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة.



وقال عبد اللهيان في تصريح له قبيل مغادرته إيران متوجها إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يبدأ أعماله اليوم “سنتشاور مباشرة مع دمشق حول هذا المؤتمر وسنؤكد على الدور المهم لدول المنطقة بخصوص أي مبادرة إقليمية”.



وشدد عبد اللهيان على أن طهران ترحب بأي مبادرة إقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون وتشارك فيها دول المنطقة.