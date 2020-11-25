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عامل يعثر على حقيبة داخلها ما يعادل الـ 5 مليون ويردها إلى أصحابها رافضاً قبول أي تعويض…

لم يرد العامل في الشركة السورية للنفط حسن شيحا أن تنتشر تفاصيل ووقائع ما قام به على الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن رواد المواقع وأهل الخير كان لهم رأي آخر، فنشر الفضيلة بين الناس واجب وحق.

فالعامل حسن وجد حقيبة سوداء على الطريق العام، قرب مفرق شركة مصفاة بانياس، وداخل الحقيبة عقد من الذهب وجهاز خليوي تتجاوز قيمتهما الخمسة ملايين ليرة سورية والنصف، وتواصل مع أصحاب الحقيبة وقام بإعادتها لهم رافضاً قبول أي تعويض أو مبلغ مادي لقاء جميل فعله.

وتأتي هذه المأثرة عقب واقعة مماثلة حدثت الأسبوع الماضي مع العامل محمد السخي عامل في الشركة السورية لنقل النفط في بانياس ، حيث وجد مبلغ موضوع بكيس على الطريق بالقرب من مؤسسة الاسمنت في مدينة بانياس حي المروج وبداخله مبلغ 4.300.000ل.س أربعة ملايين وثلاثمئة ألف ليرة وسورية وقام بتسليمه إلى صاحبه رافضاً قبول أي مكافأة أو تعويض.

بدوره توجّه اتحاد عمال طرطوس عن طريق نقابة عمال النفط بتقديم الشكر والتقدير للعاملين محمد السخي وزهير شيحا على الأمانة والأخلاق العالية التي تحليا بها، مؤكدين أن هذه الأخلاق ليست غريبة على عمال الوطن الذين يسطرون اليوم أروع ملاحم البطولة والفداء والعمل والصمود والأخلاق .