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طفلة سورية تحقق انجازاً عالمياً

طفلة سورية تحقق انجازاً عالمياً

حققت الطفلة “سارة الكيالي” ذات الـ 8 أعوام، المنحدرة من بلدة حزانو يريف ادلب، المركز الأول في المسابقة العالمية للحساب الذهني.

وبحسب موقع “سناك سوري” فإن الطفلة سارة التي تنتمي إلى فريقبرنامج “brainy kids” الممثل لدولة لبنان، قد تمكنت الأربعاء 9 كانون الأول من تحقيق إنجاز عالمي بعد فوزها بالجائزة الكبرى ضمن المسابقة التي تنظمها منظمة “acida” الصينية، المقامة عبر الإنترنت (أونلاين).

وبلغ عدد المشاركين بالمسابقة (6114) طالباً وطالبة منحدرين من 19 دولة متخلفة.والجدير بالذكر أن فريق سارة يتكون من 17 طفلاً لبنانياً وسارة الطفلة السورية الوحيدة فيه.

ومن جانبه يقول المهندس “عبد الجبار كيالي” والد الطفلة “سارة” في تصريح خاص لمنصة” SY24″، إن “سارة شاركت بمسابقة عالمية في هونغ كونغ، وكانت سارة الطفلة الوحيدة التي تأهلت عن سوريا، ولم يوجد غيرها أي مشارك من سوريا.

والحمد لله تمكنت من تحقيق المركز الأول والحصول على الجائزة الكبرى”.

وصرح والدها أيضا أنها تتحضر لمسابقة جديدة ستشارك فيها في تايوان 20 كانون الأول الجاري.

ويذكر أن سارة شاركت في مسابقة بدمشق منذ ثلاثة أشهر، مؤسسة علمني، لتحصد المركز الأول وتشق طريقها نحو العالمية.