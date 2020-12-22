طائرات "مجهولة" تستهدف المسلحين شرق حلب

أفادت مصادر محلية من ريف حلب الشرقي، بوقوع سلسلة انفجارات مساء أمس في قرية "ترحين" التابعة لمنطقة "الباب"، والتي تخضع لسيطرة المجموعات المسلحة المدعومة من تركيا.



وأوضحت المصادر بأن الانفجارات نجمت عن قيام طائرات مسيّرة مجهولة الهوية، بتنفيذ ثلاث غارات متتالية، استهدفت مواقع تكرير النفط "الحرّاقات" التابعة للمسلحين على أطراف قرية "ترحين".



كما أشارت المصادر إلى أن الطائرات المسيّرة حلّقت فوق قرية "ترحين" على علو منخفض لوقت قصير مساء أمس الأحد، قبل أن تتوجه مباشرة باتجاه مواقع مصافي تكرير النفط "الحراقات"، وتستهدفها بعدد من القنابل التي كانت تحملها ما أدى إلى حدوث انفجارات عنيفة سمع دويها في أنحاء واسعة من المنطقة.