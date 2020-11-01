ضحية وأضرار مادية جراء انفجار في ريف حلب

قضى مدني جراء انفجار دراجة نارية في مدينة عفرين التي تحتلها تركيا والمجموعات المسلحة التابعة لها في ريف حلب الشمالي.



ونقلت وكالة “سانا” السورية عن مصادر محلية أنه انفجرت أمس السبت دراجة نارية في قرية الباسوطة جنوب مدينة عفرين المحتلة في ريف حلب الشمالي ما أودى بحياة مدني، إلى جانب الأضرار المادية.



وفي 26 تشرين الأول الفائت انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة بسيارة في مدينة الباب في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة امرأة وطفل إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بممتلكات المدنيين في تلك المنطقة.



وإلى جانب هذه التفجيرات التي تشهدها المناطق التي تحتلها تركيا والمجموعات التابعة لها، تشهد تلك المناطق باستمرار اشتباكات بين المجموعات المذكورة في قرى المدنيين ما يتسبب بوقوع ضحايا بين الأهالي وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم.