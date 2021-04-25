ضبط 1000 ربطة خبز ونصف طن خبز علفي بقصد الإتجار في ريف دمشق

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق في منطقة التل ألف ربطة خبز تمويني بقصد الإتجار.



وقالت وزارة التجارة الداخلية في منشور على فيسبوك إن عناصر المديرية ضبطت سيارة شاحنة محملة بأكياس كبيرة وبداخلها كمية/ ٥٠٠/ ربطة خبز تمويني كل ربطتين داخل كيس سيئة الصنع وغير ناضجة يقوم صاحبها ببيع الكيلو بسعر/ ٤٠٠/ ل.س .



كما تم ضبط عشرة أكياس زنة الواحد /٥٠ كغ/ من الخبز العلفي اليابس بقصد الاتجار بها كمادة علفية للحيوانات .



وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم وحجزت السيارة والكمية المضبوطة وأحيل المخالف موجوداً لاستكمال التحقيق معه .





المصدر : وزارة التجارة الداخلية