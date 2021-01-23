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ضبط ورشة تحوي ٤٠٠ كغ نتر فروج في بلدة دير سلمان بريف دمشق

ضبط ورشة تحوي ٤٠٠ كغ نتر فروج في بلدة دير سلمان بريف دمشق

تمكنت دورية حماية المستهلك بريف دمشق من ضبط ورشة لنتر الفروج في بلدة دير سلمان بداخلها كمية ٤٠٠ كغ من نتر ظهور الفروج وجلوده يقوم المخالف بفرمها وإضافة التوابل عليها و بيعها كباب دجاج للاستفادة من فارق السعر . 
وأضحت عناصر المديرية أنه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم و إتلاف الكمية المخالفة أصولاً وإغلاق الورشة بالشمع الأحمر .

وكما طالت الضبوط أيضاً مخابز تموينية في رأس المعرة والديماس وخان الشيح والدير علي و بدا وعين منين بسبب التوقف عن العمل وسوء صناعة الخبز .

وطالت كذلك  موزعي مازوت في حرستا وصيدنايا بمخالفة نزع أختام الرصاص بقصد التلاعب كما شملت الضبوط محلات تجارية ترتكب مخالفة حيازة مواد مجهولة المصدر في سوبر ماركت ومحل منظفات في معربا و الصبورة . 

و بينت المديرية أنه تم مخالفة محلات أخرى لارتكابها مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار و البيع بسعر زائد و عدم إبراز فواتير الشراء وإعطاء فواتير غير نظامية.