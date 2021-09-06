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ضبط شحنة أسلحة في السودان: هل أرسلتها إثيوبيا؟

احتجزت السلطات السودانية شحنة سلاح بمطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية.

وذكرت السلطات السودانية، في بيان، أن «لجنة تفكيك نظام 30 حزيران 1989 واسترداد الأموال المنهوبة» السودانية الحكومية «أبلغت السلطات المعنية بمعلومات تفيد بأن شحنة سلاح قادمة من أديس أبابا عبر الخطوط الإثيوبية في طريقها إلى البلاد».

وفي موعد هبوط الطائرة في مطار الخرطوم مساء السبت، حجزت سلطات الجمارك شحنة الأسلحة.

كذلك، أشارت اللجنة إلى أن الأسلحة وصلت إلى إثيوبيا قادمة من العاصمة الروسية موسكو في أيار 2019، واحتجزتها السلطات الإثيوبية هناك طوال عامين.


وأشارت إلى أنه «دون سابق إنذار سمحت أديس أبابا بشحنها إلى الخرطوم على طائرة ركاب مدنية»، مضيفةً أن «الشحنة تتكون من 72 صندوقاً تحوي أسلحة دون تحديد نوعيتها، ومناظير رؤية ليلية».

ولم تذكر اللجنة تفاصيل بشأن الجهة صاحبة شحنة السلاح، ولماذا جرى إحضارها عبر إثيوبيا أو أي تفاصيل أخرى بالخصوص، لكنها ذكرت أن «الشكوك تدور حول نيات استخدامها في جرائم ضد الدولة وإعاقة التحول الديموقراطي بالبلاد».