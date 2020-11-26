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ضبط بقرة نافقة ومتسممة في حرستا قبل وصولها إلى أسواق اللحوم

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق شاحنة تقل بقرة نافقة ومذبوحة في منطقة حرستا.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق عمران سلاخو: أن “البقرة متسممة ومنتفخة البطن وغائرة العيون وغير مراقبة صحياً وغير صالحة للاستهلاك البشري”.

وأكد سلاخو أنه “تم تنظيم الضبط التمويني وإتلاف البقرة بسكب المازوت عليها وإحراقها وحجزت الشاحنة وأحيل المخالف موجوداً إلى القضاء المختص”.

يجدر بالذكر أنه تم قبل أيام ضبط ثلاثة معامل كونسروة في منطقة سبينة بريف دمشق بداخلها مايزيد عن 15 طناً من المواد الغذائية الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

 


علي رياض خزنه