صورة طفل يُصلح باب مدرسة تفتح باب الانتقاد على مسؤولين في اللاذقية

أثارت صورة نشرتها صفحة المكتب الصحفي لمحافظة “اللاذقية” في فيسبوك، جدلاً بين المتابعين الذين وجدوا ترويجاً لعمالة الأطفال الممنوعة وفق القوانين السورية.



وفي خبر لصفحة المحافظة الرسمية في فيسبوك، حول بدء مديرية الخدمات الفنية، بأعمال صيانة مدرسة “قسمين”، برزت عدة صور بينها صورة توحي أنها لطفل لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يعمل في الصيانة، ما أثار حفيظة بعض المتابعين الذين عبروا عن رأيهم، دون أي رد من صفحة المحافظة رغم أن الخبر موجود منذ يوم السبت.



وتعتبر ظاهرة عمالة الأطفال، إحدى الظواهر التي انتشرت مؤخراً في المجتمع السوري جراء ظروف الحرب وما رافقها من تشرد، وتدهور في الأوضاع المعيشية لغالبية الأسر السورية.





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