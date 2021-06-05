صور فضائية تظهر حجم الضرر الذي لحق بـ”مصفاة طهران”

نشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، مساء الجمعة، صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر حجم الدمار والأضرار التي لحقت بمصفاة “تندجويان” للطاقة.



وقارنت الصورة ما بين مصفاة “طهران” قبل اندلاع الحريق الذي نشب فيها الأربعاء وبعده، الأمر الذي يؤكد أن المصفاة تعرضت لأضرار ضخمة، فيما لم يتم الكشف عن سبب الحريق.وتقع المصفاة المعروفة بـ”مصفاة طهران” في مدينة “شهر ري” جنوبي العاصمة “طهران”.



والأربعاء، اشتعلت النيران في جزء من “مصفاة نفط طهران” جنوب المدينة، واستمر الحريق قرابة 24 ساعة وتم السيطرة عليه مساء الخميس، بحسب مسؤولين إيرانيين.



ونفى المتحدث باسم منظمة إطفاء الحرائق في بلدية طهران “جلالي ملكي”، أن يكون الحريق الذي نشب في مصفاة جنوب طهران ناتجاً عن انفجارات في صهاريج النفط، مؤكداً أن فرق الإطفاء سيطرت على النيران بصورة كاملة، وأنه لم تنتج أي إصابة عن ذلك.



من جهته، نفى الحاكم الخاص لمدينة “شهر ري”، “حسين توكلي”، أن يكون ما حدث في “مصفاة طهران” كانت نتيجة “هجوم إلكتروني أو عمل تخريبي”، فيما أكد مسؤولون إيرانيون، أصيب 11 شخصًا في الحادث ولم يسفر عن مقتل أحد.