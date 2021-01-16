صلاح يتحدث عن علاقته بعمر السومة

كشف نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن طبيعة علاقته باللاعب السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة السعودي خلال لقاء تلفزيوني.



وقال صلاح إن "السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة هو اللاعب العربي الوحيد الذي تجمعني به صداقة قوية"، مشيراً إلى تواصله معه باستمرار سواء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي.



حديث صلاح جاء خلال سؤاله عن تواصله مع اللاعبين العرب بشكل عام، ومن يتواصل معه بشكل مستمر.



وكان السومة صرّح في مقابلة سابقة عن علاقة خاصة تجمعه مع صلاح، عندما دعم الأخير منتخب سوريا أمام أستراليا في المحلق الآسيوي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



ويعتبر السومة من أبرز اللاعبين السوريين والعرب في الفترة الحالية، حيث حقق الكثير من الألقاب مع نادي أهلي جدة، كما توّج مؤخراً بلقب الهداف التاريخي للدوري السعودي برصيد 127 هدف.