صرف الدفعة الثانية للمستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين في الحسكة

بدأ فرع الصندوق الوطني للمعونة-الاجتماعية في الحسكة صرف الدفعة الثانية من المكافأة المالية للمستفيدين من برنامج دعم وتمكين المسرحين من خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية.



وبين مدير فرع الصندوق جرجس داوود أن المكافأة تشمل مستحقات ثلاثة أشهر يتم تسليمها للمستفيدين المسجلين في عام 2020 والبالغ عددهم 431 مستفيداً في الحسكة و201 مستفيد في مدينة القامشلي داعياً كافة المسرحين الواردة أسماؤهم إلى مراجعة مديرية المالكية في الحسكة والقامشلي لاستلام مستحقاتهم مباشرة اعتباراً من اليوم.



وكان فرع الصندوق قد صرف الدفعة الأولى للمستفيدين من البرنامج في العاشر من كانون الثاني الماضي.