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صحيفة: بريطانيا تخطط لخفض المساعدات لعدة دول بينها سوريا

نشرت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن “خطط حكومية سرية من أعضاء في البرلمان لإجراء تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية لكثير من دول العالم، وسيبدأ تنفيذها في غضون أسابيع”.

ووفقا للصحيفة “سيتم خفض المساعدات بمقدار النصف لكل من سوريا ولبنان والصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا ونيجيريا، رغم “تفاقم الفقر الشديد والصراعات في ظل جائحة كورونا”.

وتأتي هذه الخطط بعد انتقادات واسعة لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لخفض ما يقرب من 60 في المئة من المساعدات المقدمة “لليمن الذي مزقته الحرب”، وقرار خفض 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) سنويا من ميزانية المساعدة.

وتمت إدانة هذه الخطط من قبل العديد من المسؤولين والمنظمات الإنسانية محذرين من “تأثيرها السيء على الأطفال، وأنها تتعارض مع التعهد بحماية الإغاثة الإنسانية”.

ويتوقع أن تبدأ التخفيضات في نيسان المقبل، ويتوفر فقط حوالي 3.5 مليار جنيه استرليني لمشاريع المساعدات المباشرة، وحتى الآن ليس معروفا أي الدول التي “ستتعرض لأشد الأضرار”، وفقا للصحيفة.

يشار إلى أن نسب التخفيضات ستكون 88٪ في لبنان و67٪ في سوريا و63٪ في ليبيا و60٪ في الصومال والكونغو الديمقراطية، و59٪ في جنوب السودان و58% في نيجيريا، وغرب البلقان 50 في المئة.