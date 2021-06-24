صباغ: تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود التركية مسيّسة

رفض مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسّام صباغ، مساعي التمديد لآلية نقل المساعدات عبر الحدود التركية، باعتبارها مسيّسة وإجراءاً مؤقتاً، لم تعد الأسباب والظروف التي دفعت إلى تبنيها قائمة، "كما أنها تمثل انتهاكا لسيادة البلاد وتخدم مصالح الاحتلال التركي والتنظيمات الإرهابية التابعة له".



وأشار صباغ، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، إلى أن "بيانات بعض الدول خلال جلسة اليوم تظهر أنها ماتزال تمعن في استغلال مجلس الأمن منصة لتسييس العمل الإنساني في سوريا وممارسة النفاق السياسي والترويج لنهج مضلل يحرف المناقشات عن موضوعها الأساسي بما يخدم هدفها في إطالة أمد الأزمة الإنسانية في سوريا".



بدوره، قال سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، إن "من يفرض العقوبات على سوريا على نحو أحادي لا يمكن أن يكون قلقاً بشأن الوضع الإنساني".

من جهته، أبدى مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، "تحفّظ بلاده على تمديد آلية نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى".



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى "تمديد العمل بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا، عبر الحدود، لتلبية احتياجات نحو 13 مليوناً و400 ألف نسمة يمرون بظروف معيشية وصحية بالغة الصعوبة. ونفى أن تكون المساعدات عبر خطوط التماس بديلاً من نقلها عبر الحدود".