شهادة لقاح ضد كورونا بدلاً من اختبار «pcr» في مطار دمشق الدولي

كشفت رئيسة مركز المطار التخصصي قي مطار دمشق الدولي خزامة زريق أنه صدر قرار من وزير الصحة بإعفاء القادمين السوريين والأجانب من اختبار «pcr» شريطة إبراز شهادة لقاح ضد كورونا تؤكد حصول حاملها على جرعتين من اللقاح من مركز اللقاح الدولي الذي يوجد له فرع في كل دولة، مؤكدة أنه لا توجد مدة محددة لجرعتي اللقاح باعتبار أن القرار لم يحدد ذلك وبانتظار أن تصدر تفاصيل أخرى من الوزارة عن هذا الموضوع.



وفي تصريح نقلته صحيفة «الوطن» أوضحت زريق أنه لم يذكر القرار أنواع لقاحات معينة في حين هناك دول أخرى طلبت أنواعاً محددة من اللقاحات، مشيرة إلى أن صدور تفاصيل أخرى للقرار يفيد في معرفة الأمور التنظيمية أكثر منها شكل اللقاح، المعتمد في كل دولة وخصوصاً أنه سيتم فتح محطات أخرى إلى جانب المحطات المفتوحة حالياً.



وأكدت زريق أن نسبة القادمين عبر المطار الذين يحملون شهادة ضد لقاح كورونا قليلة حتى تاريخ إعداد الخبر وبلغت نحو 10 بالمئة بسبب أن هناك مسافرين حجزوا على شركات الطيران قبل صدور القرار وبالتالي فهم يحملون فقط اختبار «pcr»، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ شركات الطيران بالقرار التي بدورها أبلغت محطاتها الخارجية وبالتالي يصبح للقادمين علم بهذا القرار.



وأشارت إلى أن هذا القرار هو خدمة للمسافرين، موضحة أن المسافر لم يعد يتحمل أعباء الحصول على الاختبارات «pcr» من جهــة المجهود والتكاليف المادية وبالتالي القبول فقط بشــهادة اللقــاح ضــد كورونا هو تسهيل بشــكل كبير للمسافرين.



وبينت أن هناك الكثير من المسافرين كانوا ينتظرون هذه الخطوة وكانوا يستفسرون أنه متى يمكن تطبيق موضوع اعتماد الشهادة ضد لقاح كورونا.



وحول موضوع إذا كان تم ضبط اختبارات «pcr» مزورة سواء للقادمين أو المغادرين كشفت زريق أنه تم ضبط اختبارات مزورة لبعض المغادرين وتم منعهم من السفر، في حين بالنسبة للقادمين فإنه تم ضبط ثلاثة اختبارات مزورة منذ البدء بتطبيق شرط اختبار «pcr» وتم التواصل مع وزارة الصحة التي بدورها تواصلت مع شركة الطيران لعدم تكرار مثل هذه الحالات ومنذ ذلك الوقت لم يتم ضبط حالات بالنسبة للقادمين.



ولفتت زريق إلى أن شركات الطيران مسؤولة أيضاً عن التدقيق في وثيقة اختبارات «pcr» من المطار القادمة منه وكذلك الحال بالنسبة للمغادرين فإن الشركة السورية للطيران هي المسؤولة عن التدقيق في هذا الاختبار.



وأكدت زريق أنــه لدى المركــز أسماء المراكز التي تمنح اختبار «pcr» والمعتمدة لدى وزارة الصحة في الدول الأخرى منذ البدء بتطبيق هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هناك تطوراً في حركة المطار وهناك حديث بأنه سوف يتم فتح محطات في مطارات العديد من الدول كانت مغلقة نتيجة الحرب والحصار الجائر على سورية.