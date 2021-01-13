شفاء أصغر مصاب بـ”كورونا” في اللاذقية

أعلنت وزارة الصحة عن شفاء طفل بعمر الشهرين من فيروس “كورونا” في اللاذقية.



وأوضحت الوزارة أن “الطفل حمزة ذو الشهرين اراجع لهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال باللاذقية بقصة ترفع حروري مع اقياءات واسهالات منذ يومين مع انقطاع بول”، لافتة إلى أنه تم قبول الطفل بالمشفى وكان بحالة عامة سيئة جدا، ولكن مع استمرار الحالة العامة السيئة والحماض المعند على العلاج وتطور اختلاج معمم تم وضع الطفل على جهاز التنفس الصناعي.



وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار PCR ظهرت النتيجة ايجابية لديه وتم تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف اضافة للتمييع ومضادات الاختلاج المناسب.



وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الصناعي، وبدأت حالة الطفل بالاستقرار.



وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة حيث تم الشفاء دون عقابيل خطيرة وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة من الزمن.





المصدر: وزارة الصحة