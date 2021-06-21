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شركات جديدة تطلب الترخيص للتداول الإلكتروني

صرح رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية، عابد فضلية،، عن وجود طلب من شركة جديدة للحصول على الترخيص للتداول الإلكتروني.

وتوقع فضيلة إقبال جميع الشركات التي تعمل في مجال الوساطة للتقدم بطلبات والحصول على التراخيص، مبيّناً أن شركات الوساطة النشطة حالياً في سورية هي 7 شركات من أصل 15 شركة مرخصة وقيد الترخيص.

ولفت بحسب موقع “سيريانديز” المحلي إلى وجود أحد المصارف الخاصة ممن يملك شركة وساطة مالية في طريقه إلى التداول الإلكتروني خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن يحصل على الترخيص النهائي. ومؤخراً، تم إطلاق عمليات التداول الإلكتروني في سوق دمشق للأوراق المالية عبر إحدى شركات الوساطة المالية العاملة في السوق.
وتعتبر “ألفا كابيتال” أول من استكمل إجراءات الترخيص وحصلت على الموافقة للتداول الإلكتروني، ضمن آلية متطورة في التداول.