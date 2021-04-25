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شرطة ناحية ببـيلا تلقي القبض على سارقي السيارات في محلة السيدة زينب

أثناء قيام إحدى دوريات شرطة ناحية ببيلا بأداء المهام الموكلة إليها في مراقبة المشبوهين والمطلوبين وسارقي السيارات.

ونتيجة المراقبة المستمرة تمكنت إحدى دوريات شرطة ناحية ببيلا من إلقاء القبض على شخصين أثناء قيامهما بكسر الزجاج الخلفي لسيارة خاصة في محلة السيدة زينب بريف دمشق ، تبين أنهما يدعيان (عبد الرحمن.خ) و(محمد خير. خ )، ضبط بحوزتهما بندقية حربية وقنبلة ومفك براغي وكرة تنس وقطاعة حديد، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على محاولة سرقة السيارة الخاصة المذكور، وقيامهما بسرقة عدة سيارات في محلة السيدة زينب وتصريف السيارات المسروقة بعد تفكيكها إلى قطع كي لا يبقى لها أي اثر، حيث يقومان بفتح أبواب السيارات بواسطة كرة التنس بوضعها على ثقب القفل ومن خلال الضغط عليها يتم فتح أبواب السيارة وأنهما شاهدا هذه الطريقة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحوادث السرقة هي:

  * سرقة أربع سيارات نوع ( تويوتا بيك أب هيلوكس) وبيع كل منها بمبلغ مليون وتسعمائة ألف ليرة سورية.

  * سرقة سيارة عامة نوع ( كيا ريو) وبيعها بمبلغ مليون وتسعمائة ألف ليرة سورية.

  * سرقة سيارة شاحنة نوع ( هافي روي) وبيعها بمبلغ مليون ومئتان ألف ليرة سورية.

تمت مصادرة السلاح وأدوات السرقة، وسيتم تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص