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شرطة برزة تلقي القبض على عدد من الأشخاص بجرم سرقة حقائب النساء وسرقة السيارات

تمكن قسم شرطة برزة من إلقاء القبض على شخصين وهما يقومان بالسرقة ومصادرة دراجة نارية كانا يستخدماها في عملية السلب، تبين أنهما يدعيان ( سامر. ن) و( محمد. ا)، وهما من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات والسلب والسرقة.

وبالتحقيق معهما اعترفا بأنهما يمتهنان سرقة الحقائب النسائية مستغلين ضعف البنية الجسدية للنساء وازدحام المرور خلال أوقات انصراف الموظفين، وقيامهما بالسرقة والنشل في عدة مناطق بمدينة دمشق ( مساكن برزة ــ ركن الدين ــ  القابون ).

كما تمكن قسم شرطة برزة في دمشق من إلقاء القبض على المدعو ( محمد. ع) بعد إقدامه على سرقة سيارة نوعها ( آسيا )، من جانب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

حيث تم إحضاره مع السيارة إلى مركز القسم وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على سرقة السيارة بالاشتراك مع شخص آخر متواري، كما اعترف بإقدامه على سرقة سيارة أخرى نوع (سابا) من شارع الحكيم في مساكن برزة، وبدلالته تم استرداد السيارة المذكورة وسلمت السيارتين المذكورتين إلى أصحابهما أصولاً.

تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، ومازالت الأبحاث مستمرة عن المتواري، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.