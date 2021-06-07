شابة تسرق أموال أبيها ومصاغ والدتها وتعطيها لحبيبها

ألقى فرع الأمن الجنائي في حماة القبض على شاب بعد الاشتباه به بجريمة سرقة إثر ادعاء أحد المواطنين إلى قسم شرطة الحميدية في حماة بإقدام شخص مجهول على سرقة مصاغ ذهبي ومبالغ مالية من منزله الكائن في حي الأربعين.



وبعد التحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بعلاقة الحدث ( محمد .أ ) تولد 2003م بحادثة السرقة وتم إلقاء القبض عليه، وذلك حين كان على متن دراجة نارية نوع (بارت) بدون لوحات.



وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على السرقة بالاشتراك مع ابنة الشاكي بعد أن تقدم لخطبتها ورفض والدها ذلك، حيث اتفق معها عبر موقع (الانستغرام) على سرقة المصاغ الذهبي والمبالغ المالية المذكورة من منزل والدها فقامت بذلك بناءً على طلبه وبعثرت محتويات الغرفة لإبعاد الشبهة عنها وسلمته المصاغ والمبلغ المالي، وبدوره قام ببيع المصاغ الذهبي عن طريق شخص يدعى ( محمد ياسر. ز ) لقاء حصة من ثمن المصاغ الذهبي المسروق، وقام بشراء دراجة نارية بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية وجهاز جوال بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف ليرة سورية.



تم توقيف ابنة الشاكي واعترفت بما نسب إليها، ومن خلال المتابعة تم إلقاء القبض على المدعو (محمد ياسر. ز) والصائغ الذي اشترى المصاغ الذهبي المسروق المدعو (عبيدة . ع ) وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وتم استرداد مبلغ مائة وأربعون ألف ليرة سورية من الأول والمصاغ الذهبي من الثاني .



تم التحفظ على الدراجة النارية والجوال، وسلمت المسروقات إلى صاحبها أصولاً، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.